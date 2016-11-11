"Терек": "Инцидент с Журавелем исчерпан"

Генеральный директор "Терека" Ахмед Айдамиров отметил, что инцидент между клубом и журналистом "Матч ТВ" Тимуром Журавелем исчерпан. По его словам, грозненцы обратились с просьбой к телеканалу не назначать комментатора на свои матчи. Решение по Журавелю должен принять "Матч ТВ".

Ранее "Терек" высказал недовольство работой комментатора на матче 12-го тура премьер-лиги против "Урала" (4:1). В перерыве встречи при счете 1:1 в букмекерских конторах резко снизился коэффициент на победу грозненской команды. Журавель во время репортажа намекнул на нечестность результата этого поединка.

- Мы письмо отправили на следующий день после матча, обратились с просьбой не назначать Журавеля на наши матчи, - приводит ТАСС слова Айдамирова. - Дальше "Матч ТВ" решит - это их сотрудник. На этом инцидент исчерпан - в работу холдинга мы вмешиваться не можем. Мы высказали свое пожелание.

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