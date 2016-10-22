"Терек" дома победил "Рубин"

"Терек" в домашнем матче 11-го тура чемпионата России победил "Рубин" - 3:1. Счет на 18-й минуте встречи открыл нападающий хозяев Беким Балай, однако форвард гостей Кристиан Жонатас сравнял счет еще до перерыва.

Во втором тайме гости остались в меньшинстве. На 60-й минуте за грубый фол против Далера Кузяева был удален Мийо Цакташ. Еще через 10 минут главный арбитр встречи Сергей Лапочкин удалил защитника казанцев Карлоса Самбрано и назначил пенальти в ворота Сергея Рыжикова. Одиннадцатиметровый удар реализовал Георге Грозав. Окончательный счет встречи в компенсированное время установил Одисе Роши.

Благодаря этому успеху подопечные Рашида Рахимова набрали 18 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице.

Чемпионат России

Премьер-лига

11-й тур

"Терек" (Грозный) - "Рубин" (Казань) - 3:1 (1:1)

Голы: Балай, 18 (1:0). Жонатас, 34 (1:1). Грозав, 71 - с пенальти (2:1). Роши, 90+3 (3:1).

"Терек": Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Митришев (Лебеденко, 58), Кузяев, Брызгалов (Родолфу, 90+1), Иванов, Грозав (Роши, 79), Балай.

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Бурлак, Самбрано, Набиуллин, Рочина (Сонг, 72), Цакташ, М`Вила, Ткачук (Жемалетдинов, 90+1), Жонатас, Канунников (Самуэль Гарсия, 82).

Предупреждения: Иванов, 62. Семенов, 62. Самбрано, 69. Мохаммади, 78. Балай, 86. Роши, 90+3.

Удаления: Цакташ (Рубин), 60 (грубая игра). Самбрано (Рубин), 70 (игра рукой).

Судьи: ЛАПОЧКИН. Кудрявцев, Лебедев (все Санкт-Петербург).

22 октября. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

Текстовая трансляция матча "Терек" - "Рубин"