11:43 | Футбол — РФПЛ

Таски не вошел в заявку "Спартака" на матч с "Астаной" из-за травмы

Сердар ТАСКИ (слева). Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Сердар ТАСКИ (слева). Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Защитник "Спартака" Сердар Таски не вошел в заявку команды на контрольный матч против "Астаны". Как сообщил директор департамента красно-белых по связям с общественностью Леонид Трахтенберг, у 30-летнего немца легкая травма. Таски должен вернуться в строй ко второму сбору. (Вячеслав КОРОТКИН)

Напомним, сегодня московский клуб завершит первый сбор в ОАЭ, второй начнется через несколько дней в Марбелье.

Встреча между "Спартаком" и "Астаной" начнется в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

"Спартак" - "Астана". Live!  //
"Спартак" - "Астана". Перед матчем

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