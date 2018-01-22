Таски не вошел в заявку "Спартака" на матч с "Астаной" из-за травмы

Защитник "Спартака" Сердар Таски не вошел в заявку команды на контрольный матч против "Астаны". Как сообщил директор департамента красно-белых по связям с общественностью Леонид Трахтенберг , у 30-летнего немца легкая травма. Таски должен вернуться в строй ко второму сбору. (Вячеслав КОРОТКИН)

Напомним, сегодня московский клуб завершит первый сбор в ОАЭ, второй начнется через несколько дней в Марбелье.

Встреча между "Спартаком" и "Астаной" начнется в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

"Спартак" - "Астана". Live! //

"Спартак" - "Астана". Перед матчем