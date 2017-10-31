Тарханов призвал надолго отстранять арбитров за грубые ошибки

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов выразил мнение, что арбитры, допускающие грубые ошибки, должны надолго отстраняться от работы на матчах чемпионата России.

В 15-м туре премьер-лиги екатеринбуржцы сыграли вничью с "Амкаром" (1:1). "Урал" пропустил на 22-й минуте с пенальти. По мнению Тарханова, главный арбитр встречи Игорь Федотов назначил 11-метровый несправедливо.

– Протест? Сейчас их не подают. Судейский департамент рассматривает работу арбитров, после чего может наказать их пропуском матчей, – приводит ТАСС слова Тарханова. – Но наказания должны быть суровыми, если арбитр несколько раз грубо ошибся, то его вообще надо убирать, а у нас их отстраняют на две-три игры, а потом они опять судят. Вот Еськов начудил на матче в Питере, а он продолжает судить, и все нормально. Безнаказанность всегда создает проблемы.

Нам и в Краснодаре ни за что дали пенальти, мы там два очка потеряли, не было никакого пенальти и в матче с "Ахматом", хорошо, что они не забили. Не знаю, что делать с судьями. Я, в принципе, знаю, как это делается, я прошел эту школу в ЦСКА на протяжении двух лет подряд, в "Крыльях Советов". Только подобрался к медалям, и сразу начинаются проблемы с судьями, глупые ошибки арбитров.

Я говорю о судействе только тогда, когда ошибаются явно. В матче с "Амкаром" арбитр явно ошибся дважды. Сначала дал пенальти, а потом не удалил игрока, который махнул так, что чуть не сломал мальчика нашего. Мог бы хоть показать ему желтую карточку, которая стала бы для этого игрока второй, но вообще это была прямая красная карточка (Огуде не был наказан ни красной, ни желтой карточками. – Прим. "СЭ"). Вот удалили Константина Кучаева из ЦСКА (в матче с "Арсеналом". – Прим. "СЭ") – он нарушил правила где-то в борьбе, ему сразу вторую карточку дали, а здесь за это ничего не дали.

Федотов ошибочно наказал "Урал" 11-метровым//

Федотов не удалил игрока "Амкара"