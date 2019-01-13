Тарасов одним из первых приехал на медосмотр "Локомотива"

"Локомотив" начал подготовку к весенней части сезона. В воскресенье, 13 января, игроки команды Юрия Семина приступили к медосмотру, который проходит в Клинике спортивной медицины в Лужниках.

Одним из первых железнодорожников на обследование приехал Дмитрий Тарасов. Несмотря на то, что начало осмотра запланировано на 12.00 по московскому времени, некоторые игроки приехали на час раньше.



Уже завтра, 14 января, красно-зеленые отправятся на первый сбор в Катар, где примут участие в межсезонном товарищеском турнире с участием еще трех клубов премьер-лиги - "Зенита", "Спартака" и "Ростова". Первый этап подготовки действующих чемпионов страны ко второй части сезона продлится до 29 января в стране-хозяйке ЧМ-2022.



Напомним, после 17 туров "Локомотив" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. Отставание от идущего первым "Зенита" - 6 очков.



Первым официальным матчем после перерыва для железнодорожников должна стать ответная игра 1/4 финала Олимп-Кубка России против "Рубина" (предварительная дата - 23 февраля). Встреча может быть перенесена на весну. (Андрей Михайлов)

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