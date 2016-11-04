Тарас Михалик: "Задача "Локомотива" избежать вылета? Задача - побеждать в каждом матче"

Защитник "Локомотива" Тарас Михалик в преддверии игры 13-го тура чемпионата России против "Анжи" заявил, что на команду давит место в турнирной таблице, передает из Баковки корреспондент "СЭ" Ярослав СУСОВ. На данный момент железнодорожники располагаются на 12-м месте в премьер-лиге.

– Чувствуется ли отсутствие Тарасова?

– Да, Димы нам не хватает. С таким бойцовским духом он бы нам очень помог

– В прошлом матче в Казани имели все шансы победить. Что чувствуете сейчас?

– Вдвойне обидно, что проиграли "Рубину". В первом тайме играли хорошо, а потом получили два "стандарта". Начали вылезать из ямы, и тут такое поражение...

– Задача – не вылететь, как у "Динамо" в прошлом году?

– Мы смотрим в таблицу, но задача – выходить и выигрывать, несмотря на то, с кем ты играешь. Понятно, что давит наше положение. В верху турнирной таблицы играть проще. Ничего, надо вылезать.