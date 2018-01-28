Сумасшедший проход и гол зенитовца Терентьева

Защитник "Зенита" Денис Терентьев в товарищеском матче против "Гуанчжоу Эвергранд" отметился голом после красивой комбинации. Игрок обороны после долгой перепасовки оказался на позиции нападающего и, не сближаясь с голкипером, отправил мяч в дальний угол.
Отметим, что в предыдущей игре питерцев на сборе в ОАЭ Терентьеву также удался эффектный гол - он ударом из-за пределов штрафной поразил ворота "Славии" (5:1).
Можно смотреть бесконечно! Гол Терентьева в ворота– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 28 января 2018 г.
"Эвергранда"#ЗенитЭвергранд #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/S5LkuWb6XO
Денис Терентьев: "В матче со "Славией" забил самый красивый гол в карьере"