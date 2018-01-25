Денис Терентьев: "В матче со "Славией" забил самый красивый гол в карьере"

Защитник "Зенита" Денис Терентьев отметил, что в товарищеском матче против "Славии" (5:1) забил самый красивый гол в карьере. Он также добавил, что команде еще есть, над чем работать во время сборов.

– Денис, супергол! Как вам это удалось?

– Ну, сперва пристрелялся, потом попал. Раз в год, наверное, стреляет! (Смеется)

– Это самый красивый гол в карьере?

– Наверное, да. Удачная траектория, попал в дальний угол.

– Команда уже второй раз подряд забивает сопернику по пять мячей. Значит ли это, что вы уже хорошо готовы к сезону?

– Мы, в принципе, забиваем во всех моментах. Есть еще много всего, над чем нужно работать. Матчи складываются в основном так, что соперник больше владеет мячом, а мы забиваем. Так что пока везет.