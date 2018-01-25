Денис Терентьев: "В матче со "Славией" забил самый красивый гол в карьере"

Защитник "Зенита" Денис Терентьев отметил, что в товарищеском матче против "Славии" (5:1) забил самый красивый гол в карьере. Он также добавил, что команде еще есть, над чем работать во время сборов.
– Денис, супергол! Как вам это удалось?
– Ну, сперва пристрелялся, потом попал. Раз в год, наверное, стреляет! (Смеется)
– Это самый красивый гол в карьере?
– Наверное, да. Удачная траектория, попал в дальний угол.
– Команда уже второй раз подряд забивает сопернику по пять мячей. Значит ли это, что вы уже хорошо готовы к сезону?
– Мы, в принципе, забиваем во всех моментах. Есть еще много всего, над чем нужно работать. Матчи складываются в основном так, что соперник больше владеет мячом, а мы забиваем. Так что пока везет.
Супергол Дениса Терентьева! 🎯🎯🎯#ЗенитСлавия #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/NULeCeIMbl– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 25 января 2018 г.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-01-25-denis-terentev-navernoe-eto-samyy-krasivyy-gol-v-moey-karere.htm