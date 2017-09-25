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17:41 | Футбол — РФПЛ

Сумасшедший гол Гола в ворота "СКА-Хабаровск". Видео

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Полузащитник "Амкара" Януш Гол открыл счет в матче 11-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск". Станислав Прокофьев скинул мяч на линию штрафной под удар поляку, хавбек в касание мощно пробил в правый нижний угол ворот Александра Довбни.

Трансляция матча "Амкар" - "СКА-Хабаровск"

 
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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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spetrov

Denissimo, прошу пардону тогда.

18:24

Denissimo

spetrov все же всё понимают ))) только писать об этом низзя ) люто трут...

18:16

oleg.bob

Что тут сумасшедшего? Только автор, назвавший так этот гол!

18:10

spetrov

И в самом деле как на девическом форуме присутствуешь. Обычный удар примерно с линии штрафной.

17:47