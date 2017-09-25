Сумасшедший гол Гола в ворота "СКА-Хабаровск". Видео

Полузащитник "Амкара" Януш Гол открыл счет в матче 11-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск". Станислав Прокофьев скинул мяч на линию штрафной под удар поляку, хавбек в касание мощно пробил в правый нижний угол ворот Александра Довбни.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fc_amkar #НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #АмкарСКА 1:0 38' Януш Гол pic.twitter.com/y5NJSWp8RF– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 25 сентября 2017 г.
spetrov
Denissimo, прошу пардону тогда.
18:24
Denissimo
spetrov все же всё понимают ))) только писать об этом низзя ) люто трут...
18:16
oleg.bob
Что тут сумасшедшего? Только автор, назвавший так этот гол!
18:10
spetrov
И в самом деле как на девическом форуме присутствуешь. Обычный удар примерно с линии штрафной.
17:47