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Суд приостановил работу академии "Спартака" на 90 дней

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Преображенский районный суд Москвы вынес решение по академии "Спартака", в которой случилась вспышка гепатита А. Суд вынес решение приостановить работу академии "Спартака" на 90 дней.

 
1 ноября. Москва. Манеж &quot;Спартака&quot;."Помещения интерната "Спартака" опечатаны, материалы направлены в суд"

Датой отсчета стало 31 октября, когда были выявлены случае заболевания гепатитом А среди воспитанников академии.

Ситуацию взял под свой контроль Роспотребнадзор, который в результате проверки выявил ряд нарушений санитарно-эпидемиологических норм.

Дополнительная информация

https://www.mos-gorsud.ru/rs/preobrazhenskij/services/cases/admin/details/1c0bc2c0-8b0c-480c-afa7-3d8dc2746a8b

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