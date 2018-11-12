Суд приостановил работу академии "Спартака" на 90 дней

Преображенский районный суд Москвы вынес решение по академии "Спартака", в которой случилась вспышка гепатита А. Суд вынес решение приостановить работу академии "Спартака" на 90 дней.

Датой отсчета стало 31 октября, когда были выявлены случае заболевания гепатитом А среди воспитанников академии.

Ситуацию взял под свой контроль Роспотребнадзор, который в результате проверки выявил ряд нарушений санитарно-эпидемиологических норм.