"Стоит ли биться за человека, который выбирает между проституткой и мной?" Жена Мамаева - о решении спасти семью

Супруга хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Алана заявила, что рассчитывает сохранить семью, несмотря на измены мужы.

- Тяжело и мне, и Паше. Я никак не повлияла на решение суда. Мне очень тяжело переживать это как жене, тем более после того, что было на свидании, после тех слов, которые я потом переварила и осознала, - сказала Мамаева в эфире программы "Центральное телевидение" на телеканале "НТВ". - У меня такой дисбаланс. Я была готова простить, начать все заново. Я думала, что человек поменяется и все осознает. Но когда я поняла, что он ее любит, когда он произнес фразу: "И тебя тоже люблю"... Стоит ли биться за человека, который выбирает между проституткой и мной?

Я не понимаю, что в его голове. Я не понимаю, почему, находясь там, он думает еще о ком-то, кроме семьи. Надеюсь, что он все поймет, расставит приоритеты. Я до сих пор надеюсь сохранить семью, но для меня это очень больно.

Больно слышать, что есть женщина, которую он еще любит. Я предпринимаю усилия, чтобы сохранить семью. Восемь лет назад я бы не простила измену. Но я не могу заставить его кого-то разлюбить, это невозможно. И это не просто какая-то женщина-соперница, это человек, который работает в борделе.

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Накануне суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

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