14:41 | Футбол — РПЛ

Стефан Страндберг перешел в "Урал"

Обсудить
0

Защитник "Краснодара" Стефан Страндберг на правах аренды перешел в "Урал", информирует пресс-служба "быков". Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Страндберг выступает за в "Краснодар" с лета 2015 года. С тех пор защитник сыграл 29 официальных матчей.

 

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ