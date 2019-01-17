Стефан Страндберг перешел в "Урал"

Защитник "Краснодара" Стефан Страндберг на правах аренды перешел в "Урал", информирует пресс-служба "быков". Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
Страндберг выступает за в "Краснодар" с лета 2015 года. С тех пор защитник сыграл 29 официальных матчей.
Стефан Страндберг арендован "Уралом" @FCURAL– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 17 января 2019 г.
Норвежец будет выступать в клубе из Екатеринбурга до конца текущего сезона.
Страндберг в "Краснодаре" с лета 2015 года. С тех пор защитник сыграл 29 официальных матчей в рядах главной команды клуба. pic.twitter.com/vL73cSPOC8
Загрузка...