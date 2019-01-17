Стефан Страндберг перешел в "Урал"

Стефан Страндберг арендован "Уралом" @FCURAL



Норвежец будет выступать в клубе из Екатеринбурга до конца текущего сезона.



Страндберг в "Краснодаре" с лета 2015 года. С тех пор защитник сыграл 29 официальных матчей в рядах главной команды клуба. pic.twitter.com/vL73cSPOC8