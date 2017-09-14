Старший тренер "Краснодара": "Анжи" находится на подъеме, нас ждет очень сложный матч"

Старший тренер "Краснодара" Олег Фоменко в преддверии матча 10-го тура чемпионата России против "Анжи" отметил, что после смены главного тренера махачкалинская команда стала играть более организованно. Он также добавил, что на теоретических занятиях тренерский штаб обратит внимание футболистов на перемены в игре соперника.

Напомним, что Вадим Скрипченко по ходу сезона возглавил "Анжи", сменив на посту главного тренера Александра Григоряна.

– После смены главного тренера "Анжи" стал играть более организованно, особенно в обороне, – приводит официальный сайт "Краснодара" слова Фоменко. – Команда находится на подъеме, о чем красноречиво говорят последние результаты – домашняя победа над "Уфой" и выездная ничья с "Тосно". На теоретических занятиях мы, конечно, обратим внимание футболистов на перемены, произошедшие в игре махачкалинцев. Можно не сомневаться, что нас ждет очень сложный матч, тем более что он пройдет на поле соперника, где "Анжи" всегда действует очень агрессивно.

Матч между "Анжи" и "Краснодаром" пройдет 16 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.