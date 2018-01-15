Стало известно расписание товарищеских матчей "Зенита"

"Зенит" на своем официальном сайте обупликовал расписание товарищеских матчей команды за учебно-тренировочных сборах. Первый из них начался в ОАЭ сегодня, 15 января, и продлится до 28 января. Второй пройдет в Турции со 2 по 13 февраля.

Расписание матчей "Зенита" на сборах в Дубае и Белеке:

22 января. "Зенит" – "Копенгаген". Начало игры - 18.00 по московскому времени.

25 января. "Зенит" – "Славия". Начало игры - 18.00.

28 января. "Зенит" – "Гуанчжоу Эвергранд". Начало игры - 16.00.

4 февраля. "Зенит" – "Слован". Начало игры: 17.00.

7 февраля. "Зенит" – "Црвена Звезда". Начало игры: 18.30.

10 февраля. "Зенит" – "Марибор". Начало игры: 12.00.

Ближайший официальный матч "Зенита" состоитс 15 февраля. Сине-бело-голубые в 1/16 финала Лиги Европы в Глазго сыграют с "Селтиком". Ответная игра состоится 22 февраля в Санкт-Петербурге.