Стало известно расписание товарищеских матчей "Зенита"

"Зенит" на своем официальном сайте обупликовал расписание товарищеских матчей команды за учебно-тренировочных сборах. Первый из них начался в ОАЭ сегодня, 15 января, и продлится до 28 января. Второй пройдет в Турции со 2 по 13 февраля.
Расписание матчей "Зенита" на сборах в Дубае и Белеке:
22 января. "Зенит" – "Копенгаген". Начало игры - 18.00 по московскому времени.
25 января. "Зенит" – "Славия". Начало игры - 18.00.
28 января. "Зенит" – "Гуанчжоу Эвергранд". Начало игры - 16.00.
4 февраля. "Зенит" – "Слован". Начало игры: 17.00.
7 февраля. "Зенит" – "Црвена Звезда". Начало игры: 18.30.
10 февраля. "Зенит" – "Марибор". Начало игры: 12.00.
Ближайший официальный матч "Зенита" состоитс 15 февраля. Сине-бело-голубые в 1/16 финала Лиги Европы в Глазго сыграют с "Селтиком". Ответная игра состоится 22 февраля в Санкт-Петербурге.
Две прекрасные новости из Дубая!– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 15 января 2018 г.
1⃣ Товарищеские встречи прямом эфире покажут @MatchTV и @LigaTV
2⃣ Определилось точное расписание игр
➡ https://t.co/sz6erJ9fCb pic.twitter.com/vEHebEllBM
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-01-15-match-tv-i-nash-futbol-pokazhut-tovarishcheskie-matchi-na-gazprom-trenirovochnykh-sborakh.htm
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баламошка
Совсем стыд потеряли! И это в Спартак-Экспрессе! Газпром всё купил! ГаВК.
21:33 15 января