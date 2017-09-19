Сроки восстановления Тигиева станут известны после операции

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов сообщил, что точные сроки восстановления защитника Георгия Тигиева станут известны после операции.

Тигиев получил травму в матче 10-го тура чемпионата страны с "Тосно" (2:2). В понедельник 22-летнему игроку был диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. Операция будет сделана 25 сентября.

- Сроки восстановления будут определены после операции, - цитирует ТАСС Вартапетова. - Стандарт - шесть месяцев, но возможны отклонения. Все зависит от того, что хирург видит во время операции. МРТ не всегда дает точную картинку повреждений.