Спортивный директор "Енисея" – о матче с "Ахматом" на открытом стадионе: "РПЛ не пошла навстречу. Будем компенсировать неудобства бесплатными билетами"

Спортивный директор "Енисея" Денис Петровский прокомментировал решение о проведении матча 16-го тура РПЛ с "Ахматом", назначенного на 1 декабря (14.00 по Москве), на Центральном стадионе Красноярска.

– Мы приложили все усилия, чтобы всем участникам встречи и болельщикам было комфортно, – сказал Петровский. – Но в премьер-лиге не пошли навстречу – игра с "Ахматом" пройдет на открытом стадионе. А билеты будем распространять бесплатно, чтобы компенсировать людям неудобства.

На прошлой неделе на заседании бюро исполкома РФС разрешило организовать матч в манеже. Представители "Ахмата" отреагировали негативно, как и руководство премьер-лиги и сегодня решение поменяли.

Согласно пункту 6.5 регламента РПЛ, "при температуре воздуха ниже минус 15-ти градусов или выше 35-ти градусов за час до матча на высоте один метр в центре поля судья и представители команд принимают решение о проведении матча". По прогнозу 1 декабря в Красноярске ожидается температура до минус 20 градусов. (Евгений Белоусов)

"Енисей" – "Ахмат": скандал из-за манежа

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