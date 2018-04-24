"Спартак" поздравил Таски с днем рождения

"Спартак" в Твиттере поздравил защитника команды Сердара Таски с днем рождения. Сегодня немцу исполнился 31 год.
Напомним, Таски перешел в "Спартак" в 2013 году из "Штутгарта". За это время он провел за красно-белых 84 матча и забил три гола.
В составе "Спартака" он стал чемпионом и обладателем Суперкубка России. Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до конца нынешнего сезона.
Сегодня исполняется 31 год защитнику красно-белых Сердару Таски!– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 23 апреля 2018 г.
Поздравляем с днем рождения, Сердар! 🔴⚪🎂#Спартак #СердарТаски #Spartak pic.twitter.com/KFnRouBdTG