09:03 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" поздравил Таски с днем рождения


"Спартак" в Твиттере поздравил защитника команды Сердара Таски с днем рождения. Сегодня немцу исполнился 31 год. 

Напомним, Таски перешел в "Спартак" в 2013 году из "Штутгарта". За это время он провел за красно-белых 84 матча и забил три гола.

В составе "Спартака" он стал чемпионом и обладателем Суперкубка России. Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до конца нынешнего сезона.

 

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