"Спартак" поздравил Таски с днем рождения

"Спартак" в Твиттере поздравил защитника команды Сердара Таски с днем рождения. Сегодня немцу исполнился 31 год.

Напомним, Таски перешел в "Спартак" в 2013 году из "Штутгарта". За это время он провел за красно-белых 84 матча и забил три гола.



В составе "Спартака" он стал чемпионом и обладателем Суперкубка России. Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до конца нынешнего сезона.