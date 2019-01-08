"Спартак" поблагодарил Попова, Петковича и Еременко

"Спартак" на своем официальном сайте в конце сообщения о составе на первый сбор зимы-2018 и интервью главного тренера Олега Кононова поблагодарил хавбеков Романа Еременко и Ивелина Попова, а также защитника Марко Петковича за время, проведенное в клубе. Во вторник стало известно, что красно-белые расторгли контракты с этими игроками.

"ФК "Спартак-Москва" благодарит Ивелина Попова, Марко Петковича и Романа Еременко за время, проведенное в нашем клубе, и желает им успехов в дальнейшей карьере!" - сообщается на официальном сайте красно-белых.

В текущем сезоне Попов провел 21 матч за "Спартак", забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. Петкович принял участие в 6 встречах. Еременко провел 7 игр в составе красно-белых и отметился 1 результативной передачей.

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