16:55 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" озвучит позицию по возможному расширению РФПЛ в письме лиге

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Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов не стал комментировать инициативу расширения российского высшего дивизиона до 18 клубов.

- Мы озвучим свое мнение на тему увеличения числа участников РФПЛ в письме премьер-лиге, - сказал Родионов. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Напомним, идею выдвинул гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов. Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что будет проведен соответствующий опрос среди всех 16 клубов лиги.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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баламошка

Увеличивать никак нельзя, а вот сокращать - может быть.

17:29

Lennon

Оставить следует клубы, питающиеся частными деньгами! А не плодить Уфы, Амкары и прочие клубы, которые финансируются бюджетами субъектов.....

17:22

консеЧ

Надо начинать с 12 команд...если наберется

17:09

Millwall82

Они (кто выдвигал инициативу) дураки что ли? Или мало играли в мороз минус 20 и оранжевым мячом в разных городах. Особенно не Газизову это говорить. В ноябре в Башкирии уже серьезные минуса и вплоть до апреля.

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