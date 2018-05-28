"Спартак" озвучит позицию по возможному расширению РФПЛ в письме лиге

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов не стал комментировать инициативу расширения российского высшего дивизиона до 18 клубов.
- Мы озвучим свое мнение на тему увеличения числа участников РФПЛ в письме премьер-лиге, - сказал Родионов. (Иван ТОРОПЦЕВ)
Напомним, идею выдвинул гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов. Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что будет проведен соответствующий опрос среди всех 16 клубов лиги.
баламошка
Увеличивать никак нельзя, а вот сокращать - может быть.
17:29
Lennon
Оставить следует клубы, питающиеся частными деньгами! А не плодить Уфы, Амкары и прочие клубы, которые финансируются бюджетами субъектов.....
17:22
консеЧ
Надо начинать с 12 команд...если наберется
17:09
Millwall82
Они (кто выдвигал инициативу) дураки что ли? Или мало играли в мороз минус 20 и оранжевым мячом в разных городах. Особенно не Газизову это говорить. В ноябре в Башкирии уже серьезные минуса и вплоть до апреля.
17:00