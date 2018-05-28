"Спартак" озвучит позицию по возможному расширению РФПЛ в письме лиге

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов не стал комментировать инициативу расширения российского высшего дивизиона до 18 клубов.

- Мы озвучим свое мнение на тему увеличения числа участников РФПЛ в письме премьер-лиге, - сказал Родионов. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Напомним, идею выдвинул гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов. Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что будет проведен соответствующий опрос среди всех 16 клубов лиги.