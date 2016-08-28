"Спартак" обыграл "Анжи", сохранив лидерство в чемпионате

"Спартак" на выезде нанес поражение "Анжи" (2:0) в матче 5-го тура премьер-лиги. Голами отметились Джано Ананидзе и Квинси Промес. Теперь на счету обоих игроков по три забитых мяча в премьер-лиге. При этом красно-белые завершали встречу в меньшинстве из-за удаления Андрея Ещенко.

Отметим, что столичная команда остается непобежденной под руководством Массимо Карреры. "Спартак" продолжает лидировать в турнирной таблице премьер-лиги. "Анжи" занимает восьмую строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

5-й тур

"Анжи" (Махачкала) – "Спартак" (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: Ананидзе, 18 (0:1). Промес, 81 (0:2).

"Анжи": Беленов, Георгиевский (Газимагомедов, 79), Мусалов, Лазич, Ямбере, Тигиев, Эбесилио (Обертан, 63), Гасанов, Маевский (Менса, 57), Бериша, Будковский.

"Спартак": Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Промес (Мельгарехо, 90+1), Глушаков, Фернанду, Ананидзе (Ромулу, 74), Зобнин, Зе Луиш.

Предупреждения: Ещенко, 37. Мусалов, 52. Ямбере, 57. Лазич, 62. Кутепов, 65. Фернанду, 68. Менса, 86.

Удаление: Ещенко, 72.

Судьи: ИВАНОВ (Ростов-на-Дону). Суховерхов (Воронеж), Стипиди (Краснодар).

28 августа. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".

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