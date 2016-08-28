23:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Спартак" обыграл "Анжи", сохранив лидерство в чемпионате

Сегодня. Каспийск. "Анжи" - "Спартак" - 0:2. Джано АНАНИДЗЕ празднует гол в ворота хозяев. Фото Сергей РАСУЛОВ/NewsTeam
Сегодня. Каспийск. "Анжи" - "Спартак" - 0:2. Джано АНАНИДЗЕ празднует гол в ворота хозяев. Фото Сергей РАСУЛОВ/NewsTeam
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"Спартак" на выезде нанес поражение "Анжи" (2:0) в матче 5-го тура премьер-лиги. Голами отметились Джано Ананидзе и Квинси Промес. Теперь на счету обоих игроков по три забитых мяча в премьер-лиге. При этом красно-белые завершали встречу в меньшинстве из-за удаления Андрея Ещенко.

Отметим, что столичная команда остается непобежденной под руководством Массимо Карреры. "Спартак" продолжает лидировать в турнирной таблице премьер-лиги. "Анжи" занимает восьмую строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

5-й тур

"Анжи" (Махачкала) – "Спартак" (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: Ананидзе, 18 (0:1). Промес, 81 (0:2).

"Анжи": Беленов, Георгиевский (Газимагомедов, 79), Мусалов, Лазич, Ямбере, Тигиев, Эбесилио (Обертан, 63), Гасанов, Маевский (Менса, 57), Бериша, Будковский.

"Спартак": Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Промес (Мельгарехо, 90+1), Глушаков, Фернанду, Ананидзе (Ромулу, 74), Зобнин, Зе Луиш.

Предупреждения: Ещенко, 37. Мусалов, 52. Ямбере, 57. Лазич, 62. Кутепов, 65. Фернанду, 68. Менса, 86.

Удаление: Ещенко, 72.

Судьи: ИВАНОВ (Ростов-на-Дону). Суховерхов (Воронеж), Стипиди (Краснодар).

28 августа. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".

Видео опасных моментов и текстовая трансляция матча

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Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (65)
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Thomas_Boy

Адекватный Зритель___________ Ничего ты не знал!!! Это я знал!!! Ты вообще вчера за "Зенит" радовался!!!

23:54

Адекватный Зритель_

И Сельпо - в топку, со своим жуковатым Курбановым! У нас наш воспитанник, Максимка Карьеров краше всех! Отладил поставленную Димитрием Анатольевичем игру! Вперёд, СПАРТАК!

23:53

Искремас

Все смеялись, когда брали ЗеЛуиша. В итоге, это лучший центрфорвард сейчас в Лиге, даже несмотря на 6 голов Смолова. Видимо, спартаковский менеджмент не так уж и плох, как мы о нем думаем.))

23:53

Laeda

я думал я тут такой один)) есть в вк?))) 23:45 Да я не так часто комментарии оставляю, хотя пару лет тут сижу. В вк нету, Живу в заводском р-не, может и ты где недалеко обитаешь? в Серебрянке живу )))) почти соседи))

23:52

kb minsk

Сочный Хрю kb minsk Сочный Хрю Уныло на самом деле. За такие поля надо технари выписывать принимающей стороне. 23:34 Поле полное г-но, удивительно, что в Махачкале _____________ Угу, обычно у них получше. А это натурально под посадку картофеля. 23:47 О это мы умеем. Посадим, вырастим, соберем

23:51

Адекватный Зритель_

Уря! !! Я знал и верил!!! Вперёд, СПАРТАК! !!! КонеБомжи, Просрочка, ЛоХомоты и протчия - в топку! Завидывайте молча! !!

23:51

16vic

ПЕТРОСЯН ОТДЫХАЕТ!

23:50

Бэн Джойс

Каррера тренирует по аленичевским конспектам, имхо.

23:50

Болела_23

SP2- слышишь питерский, шёл бы от сюда,не мешал бы людям радоваться, нюня городская)))

23:49

kb minsk

Laeda Laeda Сочный Хрю Уныло на самом деле. За такие поля надо технари выписывать принимающей стороне. 23:34 Поле полное г-но, удивительно, что в Махачкале .... уууу а ты кто это из Минска то?)) чей -то не знаю я тебя?))) 23:38 А меня все знать должны?.............. да нет просто прикольно лет 7 на СЭксе сижу впервые вижу красно -белого товарища из Минска ))) я думал я тут такой один)) есть в вк?))) 23:45 Да я не так часто комментарии оставляю, хотя пару лет тут сижу. В вк нету, Живу в заводском р-не, может и ты где недалеко обитаешь?

23:49

Бен Ричардс

Ещенко- это нечто! Без конца терял позицию и пропускал за спину легкоатлета Беришу. Потом купился на дешевую провокацию, а под конец зачем -то в центре поля стукнул этого провокатора и сделал нервы в концовке всем спартаковцам. Если бы не Ещенко, у "Анжи" вообще не было бы никаких шансов.Поздравляю всех спартаковцев с победой, но настоящая проверка это "Локо", "Зенит", ЦСКА. Хотелось бы добавить "Ростов", но после сегодняшнего матча с "Тереком", уже не уверен.

23:49

Pablo_75

Поле это да, я глазам своим не поверил, когда из-под ноги Газимагомедова здоровенный кусок поля вылетел)))

23:48

Thomas_Boy

Швейцарец ___________ Все Прекрасно! Грустно Только Одно!... Вопрос о Чемпионе Закрыт! "Спартак" - ДЕСЯТИКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН - РОССИИ!!!...За Слова Отвечаю!!!... ______________ 10 штук российских поставишь на спор?)

23:47

Крюков Сергей

Meddle ======= Привет. С реализацией, конечно, тирлим-бом-бом. Парни покруче столько шансов не дадут.

23:47

Сочный Хрю

kb minsk Сочный Хрю Уныло на самом деле. За такие поля надо технари выписывать принимающей стороне. 23:34 Поле полное г-но, удивительно, что в Махачкале _____________ Угу, обычно у них получше. А это натурально под посадку картофеля.

23:47

Константин Срулевич Наумов

> Denis Kovalev: Ну наконец, Спартак становится интересен, ждем в Питере! ) ///// Это ещё что! Мы сейчас в 1/16 кубка в Хабаровске сольёмся и станем ещё интереснее!!!

23:46

passerby

Сегодня очень понравился Зе Луиш, Спартаку надо усиливаться сейчас, пока есть несколько хороших игроков...

23:46

Laeda

Laeda Сочный Хрю Уныло на самом деле. За такие поля надо технари выписывать принимающей стороне. 23:34 Поле полное г-но, удивительно, что в Махачкале .... уууу а ты кто это из Минска то?)) чей -то не знаю я тебя?))) 23:38 А меня все знать должны?.............. да нет просто прикольно лет 7 на СЭксе сижу впервые вижу красно -белого товарища из Минска ))) я думал я тут такой один)) есть в вк?)))

23:45

zoolord

Эх, сейчас главное паровоз обкатать!!! И останутся на эшафот только бомжи и кони.

23:44

Швейцарец

Все Прекрасно! Грустно Только Одно!... Вопрос о Чемпионе Закрыт! "Спартак" - ДЕСЯТИКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН - РОССИИ!!!...За Слова Отвечаю!!!... Теперь смотрим Только Европу!!!

23:43

sdhl

Имха 0-2 для хозяев по такой игре это отскок.))

23:42

Cantоna13

Вот теперь настоящий лидер и по игре во главе, как бы там не мечтал Рабинер.))

23:41

Митяй Антибомж

На классе! Вдесятером, не напрягаясь ))

23:41

kb minsk

Laeda Сочный Хрю Уныло на самом деле. За такие поля надо технари выписывать принимающей стороне. 23:34 Поле полное г-но, удивительно, что в Махачкале .... уууу а ты кто это из Минска то?)) чей -то не знаю я тебя?))) 23:38 А меня все знать должны?

23:41

SP2

LEROYTOTO001 ----- не хами, не у себя в деревне...

23:41

LEROYTOTO001

SP2 Слюни подбери!!!

23:40

16vic

VitGun 23:34 ______________ ЛЕКАРСТВА НЕ ПОМОГАЮТ?

23:39

Laeda

Сочный Хрю Уныло на самом деле. За такие поля надо технари выписывать принимающей стороне. 23:34 Поле полное г-но, удивительно, что в Махачкале .... уууу а ты кто это из Минска то?)) чей -то не знаю я тебя?)))

23:38

Meddle

Крюков Сергей, привет! Ну, с победой, что ли! Неплохо, совсем неплохо побегали, приятненько))

23:38

Петя

В Каспийске, конечно, судить не просто. "Судья продажная" просто боялся лишний раз штрафовать хозяев!

23:38

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