"Спартак" обыграл "Анжи", сохранив лидерство в чемпионате

"Спартак" на выезде нанес поражение "Анжи" (2:0) в матче 5-го тура премьер-лиги. Голами отметились Джано Ананидзе и Квинси Промес. Теперь на счету обоих игроков по три забитых мяча в премьер-лиге. При этом красно-белые завершали встречу в меньшинстве из-за удаления Андрея Ещенко.
Отметим, что столичная команда остается непобежденной под руководством Массимо Карреры. "Спартак" продолжает лидировать в турнирной таблице премьер-лиги. "Анжи" занимает восьмую строчку.
Чемпионат России
Премьер-лига
5-й тур
"Анжи" (Махачкала) – "Спартак" (Москва) – 0:2 (0:1)
Голы: Ананидзе, 18 (0:1). Промес, 81 (0:2).
"Анжи": Беленов, Георгиевский (Газимагомедов, 79), Мусалов, Лазич, Ямбере, Тигиев, Эбесилио (Обертан, 63), Гасанов, Маевский (Менса, 57), Бериша, Будковский.
"Спартак": Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Промес (Мельгарехо, 90+1), Глушаков, Фернанду, Ананидзе (Ромулу, 74), Зобнин, Зе Луиш.
Предупреждения: Ещенко, 37. Мусалов, 52. Ямбере, 57. Лазич, 62. Кутепов, 65. Фернанду, 68. Менса, 86.
Удаление: Ещенко, 72.
Судьи: ИВАНОВ (Ростов-на-Дону). Суховерхов (Воронеж), Стипиди (Краснодар).
28 августа. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".
Thomas_Boy
Адекватный Зритель___________ Ничего ты не знал!!! Это я знал!!! Ты вообще вчера за "Зенит" радовался!!!
23:54
Адекватный Зритель_
И Сельпо - в топку, со своим жуковатым Курбановым! У нас наш воспитанник, Максимка Карьеров краше всех! Отладил поставленную Димитрием Анатольевичем игру! Вперёд, СПАРТАК!
23:53
Искремас
Все смеялись, когда брали ЗеЛуиша. В итоге, это лучший центрфорвард сейчас в Лиге, даже несмотря на 6 голов Смолова. Видимо, спартаковский менеджмент не так уж и плох, как мы о нем думаем.))
23:53
Laeda
я думал я тут такой один)) есть в вк?))) 23:45 Да я не так часто комментарии оставляю, хотя пару лет тут сижу. В вк нету, Живу в заводском р-не, может и ты где недалеко обитаешь? в Серебрянке живу )))) почти соседи))
23:52
kb minsk
Сочный Хрю kb minsk Сочный Хрю Уныло на самом деле. За такие поля надо технари выписывать принимающей стороне. 23:34 Поле полное г-но, удивительно, что в Махачкале _____________ Угу, обычно у них получше. А это натурально под посадку картофеля. 23:47 О это мы умеем. Посадим, вырастим, соберем
23:51
Адекватный Зритель_
Уря! !! Я знал и верил!!! Вперёд, СПАРТАК! !!! КонеБомжи, Просрочка, ЛоХомоты и протчия - в топку! Завидывайте молча! !!
23:51
16vic
ПЕТРОСЯН ОТДЫХАЕТ!
23:50
Бэн Джойс
Каррера тренирует по аленичевским конспектам, имхо.
23:50
Болела_23
SP2- слышишь питерский, шёл бы от сюда,не мешал бы людям радоваться, нюня городская)))
23:49
kb minsk
Laeda Laeda Сочный Хрю Уныло на самом деле. За такие поля надо технари выписывать принимающей стороне. 23:34 Поле полное г-но, удивительно, что в Махачкале .... уууу а ты кто это из Минска то?)) чей -то не знаю я тебя?))) 23:38 А меня все знать должны?.............. да нет просто прикольно лет 7 на СЭксе сижу впервые вижу красно -белого товарища из Минска ))) я думал я тут такой один)) есть в вк?))) 23:45 Да я не так часто комментарии оставляю, хотя пару лет тут сижу. В вк нету, Живу в заводском р-не, может и ты где недалеко обитаешь?
23:49
Бен Ричардс
Ещенко- это нечто! Без конца терял позицию и пропускал за спину легкоатлета Беришу. Потом купился на дешевую провокацию, а под конец зачем -то в центре поля стукнул этого провокатора и сделал нервы в концовке всем спартаковцам. Если бы не Ещенко, у "Анжи" вообще не было бы никаких шансов.Поздравляю всех спартаковцев с победой, но настоящая проверка это "Локо", "Зенит", ЦСКА. Хотелось бы добавить "Ростов", но после сегодняшнего матча с "Тереком", уже не уверен.
23:49
Pablo_75
Поле это да, я глазам своим не поверил, когда из-под ноги Газимагомедова здоровенный кусок поля вылетел)))
23:48
Thomas_Boy
Швейцарец ___________ Все Прекрасно! Грустно Только Одно!... Вопрос о Чемпионе Закрыт! "Спартак" - ДЕСЯТИКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН - РОССИИ!!!...За Слова Отвечаю!!!... ______________ 10 штук российских поставишь на спор?)
23:47
Крюков Сергей
Meddle ======= Привет. С реализацией, конечно, тирлим-бом-бом. Парни покруче столько шансов не дадут.
23:47
Сочный Хрю
kb minsk Сочный Хрю Уныло на самом деле. За такие поля надо технари выписывать принимающей стороне. 23:34 Поле полное г-но, удивительно, что в Махачкале _____________ Угу, обычно у них получше. А это натурально под посадку картофеля.
23:47
Константин Срулевич Наумов
> Denis Kovalev: Ну наконец, Спартак становится интересен, ждем в Питере! ) ///// Это ещё что! Мы сейчас в 1/16 кубка в Хабаровске сольёмся и станем ещё интереснее!!!
23:46
passerby
Сегодня очень понравился Зе Луиш, Спартаку надо усиливаться сейчас, пока есть несколько хороших игроков...
23:46
Laeda
Laeda Сочный Хрю Уныло на самом деле. За такие поля надо технари выписывать принимающей стороне. 23:34 Поле полное г-но, удивительно, что в Махачкале .... уууу а ты кто это из Минска то?)) чей -то не знаю я тебя?))) 23:38 А меня все знать должны?.............. да нет просто прикольно лет 7 на СЭксе сижу впервые вижу красно -белого товарища из Минска ))) я думал я тут такой один)) есть в вк?)))
23:45
zoolord
Эх, сейчас главное паровоз обкатать!!! И останутся на эшафот только бомжи и кони.
23:44
Швейцарец
Все Прекрасно! Грустно Только Одно!... Вопрос о Чемпионе Закрыт! "Спартак" - ДЕСЯТИКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН - РОССИИ!!!...За Слова Отвечаю!!!... Теперь смотрим Только Европу!!!
23:43
sdhl
Имха 0-2 для хозяев по такой игре это отскок.))
23:42
Cantоna13
Вот теперь настоящий лидер и по игре во главе, как бы там не мечтал Рабинер.))
23:41
Митяй Антибомж
На классе! Вдесятером, не напрягаясь ))
23:41
kb minsk
Laeda Сочный Хрю Уныло на самом деле. За такие поля надо технари выписывать принимающей стороне. 23:34 Поле полное г-но, удивительно, что в Махачкале .... уууу а ты кто это из Минска то?)) чей -то не знаю я тебя?))) 23:38 А меня все знать должны?
23:41
SP2
LEROYTOTO001 ----- не хами, не у себя в деревне...
23:41
LEROYTOTO001
SP2 Слюни подбери!!!
23:40
16vic
VitGun 23:34 ______________ ЛЕКАРСТВА НЕ ПОМОГАЮТ?
23:39
Laeda
Сочный Хрю Уныло на самом деле. За такие поля надо технари выписывать принимающей стороне. 23:34 Поле полное г-но, удивительно, что в Махачкале .... уууу а ты кто это из Минска то?)) чей -то не знаю я тебя?)))
23:38
Meddle
Крюков Сергей, привет! Ну, с победой, что ли! Неплохо, совсем неплохо побегали, приятненько))
23:38
Петя
В Каспийске, конечно, судить не просто. "Судья продажная" просто боялся лишний раз штрафовать хозяев!
23:38