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12:53 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" может подписать Толоя и продать Таски в Турцию

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По информации "СЭ", сегодня "Спартак" может завершить два трансфера игроков обороны.

Красно-белые проявляют интерес к центральному защитнику "Аталанты" Рафаэлу Толою – игроку из клуба, в котором Массимо Каррера провел семь сезонов. В случае позитивного завершения переговоров "Спартак" может отпустить в "Трабзонспор" Сердара Таски.

Сайт transfermarkt.de оценивает Толоя в 7 миллионов евро. В текущем чемпионате Италии он провел два матча, в прошлом выходил на поле в 32 встречах.

Трансферное окно закрывается. LIVE!

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КОММЕНТАРИИ (1)
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вперёд Спартак!

Таски реально классный защитник, но "зов крови" уже не первый год тянет его в Турцию. Что делать, насильно мил не будешь. Спасибо за всё и успехов в Турции!

13:03