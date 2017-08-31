"Спартак" может подписать Толоя и продать Таски в Турцию

По информации "СЭ", сегодня "Спартак" может завершить два трансфера игроков обороны.

Красно-белые проявляют интерес к центральному защитнику "Аталанты" Рафаэлу Толою – игроку из клуба, в котором Массимо Каррера провел семь сезонов. В случае позитивного завершения переговоров "Спартак" может отпустить в "Трабзонспор" Сердара Таски.

Сайт transfermarkt.de оценивает Толоя в 7 миллионов евро. В текущем чемпионате Италии он провел два матча, в прошлом выходил на поле в 32 встречах.

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