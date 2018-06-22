"Спартак" может обменять Комбарова на Рауша

Как сообщили "СЭ" коллеги из немецкой телекомпании Deutsche Welle, руководство красно-белых рассматривает возможность обмена 31-летнего левого защитника Дмитрия Комбарова на его коллегу по амплуа из "Динамо" – 28-летнего Константина Рауша. При этом не исключено, что по условиям сделки спартаковцы осуществят доплату.

Комбаров в сезоне-2017/18 провел 36 официальных матчей, отдав 5 голевых передач, но в конце чемпионата перестал попадать в стартовый состав "Спартака".

Рауш перешел к бело-голубым зимой из "Кельна" – на его счету 10 игр в РФПЛ и 3 результативных паса. Оба футболиста входили в число кандидатов на участие в ЧМ-2018, но ни тот, ни другой в заявку нашей национальной команды на турнир на не попали. (Вячеслав КОРОТКИН)