"Спартак" мог продать Промеса минимум за 25 миллионов евро. Мнение Асхабадзе

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе в интервью "СЭ" сказал, что красно-белые могли заработать на продаже нападающего Квинси Промеса больше, если бы сделка состоялась раньше. Функиционер принимал активное участие в покупке игрока у "Твенте".

По нашей информации, голландский форвард уже 30 августа может перейти в "Севилью" за 21 миллион евро.

– На ваш взгляд, это приличное финансовое предложение для московского клуба?

– В наших условиях, для российского рынка это действительно очень хорошие деньги. Единственное – Промес не так давно стоил немного дороже.

– Нужно было пытаться устроить трансфер раньше?

– Мы не знаем всех нюансов. Но если имелась такая возможность, было бы неплохо его продать в тот момент. За эти два окна цена на Промеса снизилась, так как игрок не молодеет. А его большая зарплата – вопрос долгих переговоров с самим футболистом. Но в принципе он остался на прежнем уровне за этот короткий период. А игровые качества, профессиональное отношение и стабильность у него никуда не делись. Это видно сразу, практически по любому матчу. Только дилетант может критиковать Квинси за не забитый пенальти и говорить, что голландец не соответствует определенному уровню. Как я уже сказал, если имелась такая возможность, можно было продать его чуть раньше. И мы сейчас говорили бы о сумме не менее, чем 25 миллионов евро.

– То есть его стоило продавать зимой?

– Я имею в виду два трансферных окна. Прошлое лето и зиму.

– Сейчас "Спартаку" обязательно соглашаться на предложение испанцев?

– Здесь двух мнений быть не может, так как игрок уже давно находится в России. Любой иностранец, кто бы там что ни говорил, всегда смотрит в сторону Европы и хочет попробовать себя в более сильных чемпионатах. Испания, если речь идет действительно о ней, это, конечно, другой уровень и другие возможности. А дальше все уже зависит от самого футболиста.

– В прессе не раз появлялась информация, что "Спартак" готов продать своего лидера только за 30 миллионов. А здесь только 21...

– Не знаю, кто официально говорил о 30 миллионах. Мы сейчас можем ввести в заблуждение читателя. Эта информация появлялась в прессе. От руководителей клуба я таких слов не слышал.

– За сколько вы покупали Промеса?

– Я сейчас не буду это озвучивать. Есть корпоративная этика, сколько бы лет ни прошло с того момента. Могу только обозначить какой-то диапазон.

– 12-14 миллионов?

– Это вы так говорите. А я вам отвечаю, что меньше. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Промес выступает за "Спартак" с 2014 года. В составе красно-белых он принял участие в 135 матчах, забив 66 мячей. Форвард помог команде выиграть чемпионат и Суперкубок России. Контракт голландца с российским клубом рассчитан до конца сезона-2020/21. Портал transfermarkt.de оценивает его стоимость в 24 миллиона евро.

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