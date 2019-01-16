"Спартак" - "Локомотив" Ташкент: прямая трансляция

Сегодня, 16 января, "Спартак" завершает первый сбор в Дубае контрольным матчем с "Локомотивом" из Ташкента. Встреча пройдет на одном из полей в ОАЭ, стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Спартак" - "Локомотив" Ташкент.

После игры красно-белые вернутся в Москву, а уже 19 января отправится в Катар, где состоится коммерческий турнир "Матч Премьер", в котором примут участие "Зенит", московский "Локомотив" и "Ростов".

После встречи на сайте "СЭ" вас будет обзор игры, репортаж спецкора "СЭ" Александра Рогулева и комментарии тренеров.