"Спартак", "Локомотив", "Арсенал" и "Зенит" будут наказаны за пиротехнику

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит нарушение клубами регламента в четырех матчах 6-го тура чемпионата России. На данный момент в рамках тура сыграно семь встреч. "Спартак", "Локомотив", "Арсенал" и "Зенит" рискуют быть наказанными за использование болельщиками пиротехники.

– На заседании рассмотрим эпизоды из четырех матчей 6-го тура премьер-лиги, – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. – Во встрече "Спартак" – "Локомотив" болельщики обеих команд использовали пиротехнику и скандировали ненормативную лексику. В поединке "Арсенал" – "Зенит" болельщики обоих клубов также использовали пиротехнику, при этом поклонники хозяев скандировали ненормативную лексику.

В двух матчах игроки не вышли на обязательное флеш-интервью в перерыве – это представители "Терека" и "Крыльев Советов". (Сергей АСТАХОВ)