12:10 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" близок к договоренности по аренде Максимовича

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По информации "СЭ", в ближайшие дни "Спартак" может завершить сделку по аренде защитника "Наполи" Николы Максимовича. 26-летний игрок "Наполи" в текущем сезоне редко выходит на поле: он провел лишь 4 матча во всех турнирах.

Сайт transfermarkt.de оценивает 193-сантиметрового сербского футболиста в 10 миллионов евро. "Спартак", по нашим данным, может договориться об аренде футболиста сроком от полугода до полутора, а сумма выплаты составит около 2 миллионов евро.

Вериссимо vs Максимович: защитники, которых хочет "Спартак"

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (4)
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fedland

Очень нужен. И Вериссимо купим этой зимой. А Николу уже в летний период. Еще бы Камбарова сплавить, и защита будет цементная...

13:50

Alukard1349

Значит Вериссимо не будет ...

13:13

Jean4

В аренду еще можно этого "подлеца"(как его тут в одной статье СЭ назвали) взять. =)))

12:49