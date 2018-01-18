"Спартак" близок к договоренности по аренде Максимовича

По информации "СЭ", в ближайшие дни "Спартак" может завершить сделку по аренде защитника "Наполи" Николы Максимовича. 26-летний игрок "Наполи" в текущем сезоне редко выходит на поле: он провел лишь 4 матча во всех турнирах.

Сайт transfermarkt.de оценивает 193-сантиметрового сербского футболиста в 10 миллионов евро. "Спартак", по нашим данным, может договориться об аренде футболиста сроком от полугода до полутора, а сумма выплаты составит около 2 миллионов евро.

Вериссимо vs Максимович: защитники, которых хочет "Спартак"