"Спартак" близок к договоренности по аренде Максимовича

По информации "СЭ", в ближайшие дни "Спартак" может завершить сделку по аренде защитника "Наполи" Николы Максимовича. 26-летний игрок "Наполи" в текущем сезоне редко выходит на поле: он провел лишь 4 матча во всех турнирах.
Сайт transfermarkt.de оценивает 193-сантиметрового сербского футболиста в 10 миллионов евро. "Спартак", по нашим данным, может договориться об аренде футболиста сроком от полугода до полутора, а сумма выплаты составит около 2 миллионов евро.
fedland
Очень нужен. И Вериссимо купим этой зимой. А Николу уже в летний период. Еще бы Камбарова сплавить, и защита будет цементная...
13:50
Alukard1349
Значит Вериссимо не будет ...
13:13
Jean4
В аренду еще можно этого "подлеца"(как его тут в одной статье СЭ назвали) взять. =)))
12:49