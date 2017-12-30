Соу продлил контракт с "Динамо"

Полузащитник Самба Соу продлил соглашение с московским "Динамо", сообщает клубная пресс-служба. Сроки и детали нового контракта не сообщаются.
Ранее в СМИ писали о том, что 28-летний игрок входит в сферу интересов "Краснодара".
Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Соу провел 15 матчей и отдал две результативные передачи.
Соу остается в "Динамо"#fcdmhttps://t.co/8haZlCOiJm pic.twitter.com/xGUIpInG0e– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 30 декабря 2017 г.
Д. Мокус
контракт подписан на 3 года, до декабря 2020. агент игрока Роман Геннадьевич Орещук - воспитанник Академии Динамо имени Яшина. ВпереД, Динамо !!!
16:31
KirShev
Надо полагать великий селекционер Широков не нашёл никого лучше за меньшие деньги. По закону жанра должен сделать харакири. Или не мужик?
16:01
Senot
Соу, Ташаев, Панченко - ключевые игроки.
15:01
Островзаячий
Молодцы! Укрепляются под переходные игры. Ташаев, Соу.Погребняк наверняка поможет.
14:18
Fibonacci
Снова эти мутные мусорские контракты, потом опять ныть будут, о долгах и прочей темной стороне.
14:01
blue-white!
Это хорошая новость!
13:44