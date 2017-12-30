Соу продлил контракт с "Динамо"

Полузащитник Самба Соу продлил соглашение с московским "Динамо", сообщает клубная пресс-служба. Сроки и детали нового контракта не сообщаются.

Ранее в СМИ писали о том, что 28-летний игрок входит в сферу интересов "Краснодара".

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Соу провел 15 матчей и отдал две результативные передачи.