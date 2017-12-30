13:29 | Футбол — РФПЛ

Соу продлил контракт с "Динамо"

6

Полузащитник Самба Соу продлил соглашение с московским "Динамо", сообщает клубная пресс-служба. Сроки и детали нового контракта не сообщаются.

Ранее в СМИ писали о том, что 28-летний игрок входит в сферу интересов "Краснодара".

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Соу провел 15 матчей и отдал две результативные передачи.

Опрос

Кто выиграет чемпионат России-2017/18?
голосовать

Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=13214

6
Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

Д. Мокус

контракт подписан на 3 года, до декабря 2020. агент игрока Роман Геннадьевич Орещук - воспитанник Академии Динамо имени Яшина. ВпереД, Динамо !!!

16:31

KirShev

Надо полагать великий селекционер Широков не нашёл никого лучше за меньшие деньги. По закону жанра должен сделать харакири. Или не мужик?

16:01

Senot

Соу, Ташаев, Панченко - ключевые игроки.

15:01

Островзаячий

Молодцы! Укрепляются под переходные игры. Ташаев, Соу.Погребняк наверняка поможет.

14:18

Fibonacci

Снова эти мутные мусорские контракты, потом опять ныть будут, о долгах и прочей темной стороне.

14:01

blue-white!

Это хорошая новость!

13:44