14:52 | Футбол — РФПЛ

Соломон Кверквелия: "Локомотив" вырвал победу за счет характера"


Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия после победы над "СКА-Хабаровск" (2:1) в 18-м туре чемпионата России отметил, что красно-зеленые летели в Хабаровск за победой. Также он отметил, что Владислав Игнатьев получил травму.

– Приезжали за победой, которую вырвали в концовке за счет характера, – цитирует пресс-служба клуба Кверквелию. – Все молодцы, играли до конца! Холод? Во время матча на него не обращали внимания. К сожалению, травму получил Влад Игнатьев. Надеюсь, что с ним все будет в порядке. Впереди матч с "Рубином". Уверен, болельщики поддержат нас в заключительном домашнем матче этого года.

СКА-Хабаровск - Локомотив

 

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