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17:36 | Футбол — РФПЛ

Собаки вернулись к Маммане

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Защитник "Зенита" Эммануэль Маммана нашел своих собак. Об этом аргентинец сообщил в своем Инстаграме. Ранее 21-летний футболист обещал денежное вознаграждение в размере 3000 долларов за каждого бульдога тому, кто поможет их найти.

"Огромное спасибо, мы их уже нашли", – написал Маммана.

 

Огромное спасибо, мы их уже нашли

Публикация от Emanuel Mammana (@emanuel_mammana24) Сен 16 2017 в 6:35 PDT

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (13)
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fk-47

"Kot, kotoryi Блин. Прочитал: Собянин вернулся к маме! Порадовался за москвичей." - лучший коммент сезона!

18:15

Kot, kotoryi

Блин. Прочитал: Собянин вернулся к маме! Порадовался за москвичей.

18:12

fk-47

Serenky25- в Москве за два дня в "Зарядье" 10 000 растений унесли и "купол повредили"- а вы говорите "бакланы"

18:09

Алексей Д.

Артемий опять за старое что ли? Теперь собак тырит?

18:08

fk-47

ПОВАР - плохо когда всё время думаешь о жратве, некоторые москвичи погорели на 60 кг масла и 50 кг колбасы...

18:07

Serenky25

Есть такие БАКЛАНЫ, что коров и лошадей уносят...а не только собачек.

18:06

fk-47

Бакланов придумал москвский милиционер Слюняев по фамилии Албин

18:04

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Известный ""телекиллер из 90-х"" С.Доренко, тут же бы написал::: ""Казалось бы, при чём тут ЛЕНИНГРАДСКИЕ БАКЛАНЫ????????????""

17:58

П_о_в_а_р

fk-47 Нашёл парень, есть его фото с футболкой, Мамманой и собаками, вроде как от денег отказался ------------------------------------ А три порции шашлыка выбросил в пропасть... И ещё разбил две бутылки... т.е. три.

17:56

П_о_в_а_р

Не за что, чувак. Оставшиеся бабосы пришли как обещал... я тебе доверился, как настоящему зенитовцу.

17:54

fk-47

Нашёл парень, есть его фото с футболкой, Мамманой и собаками, вроде как от денег отказался, а вот в подарок попросил "золотую медаль" по окончанию сезона.

17:53

детлеф

мясом

17:50

детлеф

бомжи отдали

17:49