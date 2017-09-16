Собаки вернулись к Маммане

Защитник "Зенита" Эммануэль Маммана нашел своих собак. Об этом аргентинец сообщил в своем Инстаграме. Ранее 21-летний футболист обещал денежное вознаграждение в размере 3000 долларов за каждого бульдога тому, кто поможет их найти.
"Огромное спасибо, мы их уже нашли", – написал Маммана.
fk-47
"Kot, kotoryi Блин. Прочитал: Собянин вернулся к маме! Порадовался за москвичей." - лучший коммент сезона!
18:15
Kot, kotoryi
Блин. Прочитал: Собянин вернулся к маме! Порадовался за москвичей.
18:12
fk-47
Serenky25- в Москве за два дня в "Зарядье" 10 000 растений унесли и "купол повредили"- а вы говорите "бакланы"
18:09
Алексей Д.
Артемий опять за старое что ли? Теперь собак тырит?
18:08
fk-47
ПОВАР - плохо когда всё время думаешь о жратве, некоторые москвичи погорели на 60 кг масла и 50 кг колбасы...
18:07
Serenky25
Есть такие БАКЛАНЫ, что коров и лошадей уносят...а не только собачек.
18:06
fk-47
Бакланов придумал москвский милиционер Слюняев по фамилии Албин
18:04
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Известный ""телекиллер из 90-х"" С.Доренко, тут же бы написал::: ""Казалось бы, при чём тут ЛЕНИНГРАДСКИЕ БАКЛАНЫ????????????""
17:58
П_о_в_а_р
fk-47 Нашёл парень, есть его фото с футболкой, Мамманой и собаками, вроде как от денег отказался ------------------------------------ А три порции шашлыка выбросил в пропасть... И ещё разбил две бутылки... т.е. три.
17:56
П_о_в_а_р
Не за что, чувак. Оставшиеся бабосы пришли как обещал... я тебе доверился, как настоящему зенитовцу.
17:54
fk-47
Нашёл парень, есть его фото с футболкой, Мамманой и собаками, вроде как от денег отказался, а вот в подарок попросил "золотую медаль" по окончанию сезона.
17:53
детлеф
мясом
17:50
детлеф
бомжи отдали
17:49