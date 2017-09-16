Собаки вернулись к Маммане

Защитник "Зенита" Эммануэль Маммана нашел своих собак. Об этом аргентинец сообщил в своем Инстаграме. Ранее 21-летний футболист обещал денежное вознаграждение в размере 3000 долларов за каждого бульдога тому, кто поможет их найти.

"Огромное спасибо, мы их уже нашли", – написал Маммана.