18:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Смолов вывел "Краснодар" вперед в матче с "Амкаром"

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"Краснодар" вышел вперед в матче с "Амкаром" (1:0) в матче 25-го тура чемпионата России. На 63-й минуте встречи гол забил нападающий гостей Федор Смолов. Этот гол стал для нападающего 15-м в этом сезоне чемпионата России. Голевой передачей отметился Маурисио Перейра.

"СЭ" ведет трансляцию матча "Амкар" – "Краснодар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ботаникум

баламошка ----- "Смола в России, больше чем Пеле!"...... По-моему, звучит СИЛЬНО: ведь и впрямь на российских просторах Федя забил больше Эдсона Арантеса ду Насименту.

18:39

баламошка

Федя = Пеле. Один футболист всё-таки в нашей стране как-то родился.

18:27