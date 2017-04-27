Смолов вывел "Краснодар" вперед в матче с "Амкаром"

"Краснодар" вышел вперед в матче с "Амкаром" (1:0) в матче 25-го тура чемпионата России. На 63-й минуте встречи гол забил нападающий гостей Федор Смолов. Этот гол стал для нападающего 15-м в этом сезоне чемпионата России. Голевой передачей отметился Маурисио Перейра.
Ботаникум
баламошка ----- "Смола в России, больше чем Пеле!"...... По-моему, звучит СИЛЬНО: ведь и впрямь на российских просторах Федя забил больше Эдсона Арантеса ду Насименту.
18:39
баламошка
Федя = Пеле. Один футболист всё-таки в нашей стране как-то родился.
18:27