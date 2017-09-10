Смолов - в атаке "Краснодара" на матч с "Уфой"

Главные тренеры "Уфы" и "Краснодара" огласили стартовые составы команд на матч 9-го тура чемпионата России. В составе гостей с первых минут на поле появится нападающий Федор Смолов.

"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Живоглядов, Засеев, Зубарев, Стоцкий, Пауревич, Обляков, Сысуев, Игбун.

Запасные: Шелия, Тумасян, Никитин, Табидзе, Сафрониди, Карп, Салатич, Кротов, Абдулавов, Фатаи.

"Краснодар": Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский, Петров, Подберезкин, Жигулев, Перейра, Классон, Смолов.

Запасные: Латышонок, Сафонов, Янбаев, Грицаенко, Рамирес, Мамаев, Жоаузинью, Каборе, Лаборде, Вандерсон Масиэл, Иван.

Трансляция матча "Уфа" – "Краснодар"