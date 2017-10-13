Смолов сравнил Самедова с Бенджамином Баттоном

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов сравнил партнера по национальной команде и хавбека "Спартака" Александра Самедова с главным героем "Загадочной истории Бенджамина Баттона". Напомним, что персонаж рассказа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и основанной на нем одноименной картины Дэвида Финчера родился стариком и с каждым днем становился все моложе.

– Самедов умный и мастеровитый игрок. Он может действовать на нескольких позициях. С возрастом он стал еще больше бегать, – сказал Смолов в программе "Звезды премьер-лиги". - Мне кажется, что он как Бенджамин Баттон. Самедов больше следит за собой, за питанием, подобрав свой собственный рацион. В таком возрасте приходится от чего-то отказываться, дополнительно заниматься, находить то, что сделает тебя лучше и позволит дольше сохранять физическую форму.