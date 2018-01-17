СМИ: "Зенит" может обменять Дриусси в "Интер" на Эдера

Агент полузащитника "ПСЖ" Хавьера Пасторе и игрока "Зенита" Себастьяна Дриусси встретился со спортивным директором "Интера" Пьеро Аусилио, сообщает портал Premium Calcio. Отмечается, что стороны обсуждали возможный трансфер одного из этих футболистов.

По информации издания, поводом для трансфера Дриусси может послужить небольшое количество игрового времени, которое отводит аргентинцу главный тренер команды Роберто Манчини. Не исключено, что форварда могут обменять в "Интер" на Эдера, также потерявшего место в составе черно-синих с приходом Лучано Спаллетти и которого высоко оценивает Манчини.

В этом сезоне 21-летний аргентинец провел 17 матчей в чемпионате России, забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи. Форвард перешел в "Зенит" из "Ривер Плейт" летом 2017 года за 15 миллионов евро.