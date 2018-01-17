СМИ: "Зенит" может обменять Дриусси в "Интер" на Эдера

Агент полузащитника "ПСЖ" Хавьера Пасторе и игрока "Зенита" Себастьяна Дриусси встретился со спортивным директором "Интера" Пьеро Аусилио, сообщает портал Premium Calcio. Отмечается, что стороны обсуждали возможный трансфер одного из этих футболистов.
По информации издания, поводом для трансфера Дриусси может послужить небольшое количество игрового времени, которое отводит аргентинцу главный тренер команды Роберто Манчини. Не исключено, что форварда могут обменять в "Интер" на Эдера, также потерявшего место в составе черно-синих с приходом Лучано Спаллетти и которого высоко оценивает Манчини.
В этом сезоне 21-летний аргентинец провел 17 матчей в чемпионате России, забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи. Форвард перешел в "Зенит" из "Ривер Плейт" летом 2017 года за 15 миллионов евро.
- Зенит СПб
- Лучано Спаллетти
- Роберто Манчини
- Интер Милан
- Ривер Плейт
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Хавьер Пасторе
- Эдер Мартинс
- Себастьян Дриусси
Tribunal Z
Старика на молодого и перспективного обменять? Да это не равноценный обмен. Дриусси нужно просто продать, попал не на тот бал или бабы в голове вместо футбола у Дриусси
15:04
dmitriynuh1884
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
15:03
serzheo
Ему 32 года, вряд ли.
14:06
вэняляйнэн
Не думаю, что Эдер может решить в одиночку все проблемы, как бывало Халк. Эдеру 30лет и на своём уровне он сможет играть от силы пару лет. Дриусси 21 и он должен прогрессировать. Если отдать аргентинца в аренду, то не за Эдера. Лучше взять на замену паспортиста из молодых, как своего воспитанника Маркова, Ильина и т.п.
14:05