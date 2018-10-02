СМИ: "Зенит", "Локомотив" и "МЮ" интересуются Гранквистом

Бывший защитник "Краснодара" Андреас Гранквист попал в сферу интересов "Зенита" и "Локомотива", сообщает шведское издание Fotbolldirekt.se. Сейчас он выступает на родине "Хельсингборг".

Кроме того, по данным источника, футболистом также интересуется "Манчестер Юнайтед". "МЮ" может приобрести его в январе. При этом "Зенит" и "Локомотив" также проявляют к нему серьезный интерес.

- Я знаю, что российские топ-клубы все еще интересуются мной. Про интерес "МЮ" я ничего не слышал, но это очень льстит мне, - сказал швед, - Сейчас я могу думать только о "Хельсингборге". Хотел бы подчеркнуть, что мне здесь нравится.

33-летний защитник в текущем сезоне провел 10 матчей в чемпионате Швеции и забил один мяч.

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