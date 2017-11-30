СМИ: защитник "Зенита" Терентьев избит в Санкт-Петербурге

Вечером 29 ноября во дворах жилого комплекса "Иван-да-Марья" в Сакнт-Петербруге был избит защитник "Зенита" Денис Терентьев, сообщает "Фонтанка". Он не поделил место на парковке с другим жильцом. На футболиста напали двое мужчин.
У Терентьева травма головы, после инцидента он ничего не помнит. В больницу игрока забрала скорая помощь.
Отметим, в этом сезоне 25-летний игрок провел за "Зенит" 8 матчей во всех турнирах.
crazysun78
ну а по делу - здоровья!...
07:48
crazysun78
виноват менеджмент.... почему заранее не было куплено парковочное место и два соседних в придачу
07:46
Митяй Антибомж
Ну а чего можно ожидать от культурных бомжар? Хорошо хоть не чёрный, вообще убили бы.
07:43
Termin79
И в элитных ЖК есть быдло.
07:40
Комс
говорили же умные люди - не переходи в синит))
07:37
Panuchi
газпром поможет и накажет
07:33
maxcds
Отвратительно, конечно.
07:31
Весёлый©
Культурная столица, особая ментальность, болотные испарения, вот это вот всё.
07:27