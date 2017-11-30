07:00 | Футбол — РФПЛ

СМИ: защитник "Зенита" Терентьев избит в Санкт-Петербурге

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Вечером 29 ноября во дворах жилого комплекса "Иван-да-Марья" в Сакнт-Петербруге был избит защитник "Зенита" Денис Терентьев, сообщает "Фонтанка". Он не поделил место на парковке с другим жильцом. На футболиста напали двое мужчин. 

У Терентьева травма головы, после инцидента он ничего не помнит. В больницу игрока забрала скорая помощь.

Отметим, в этом сезоне 25-летний игрок провел за "Зенит" 8 матчей во всех турнирах.

Дополнительная информация

https://www.fontanka.ru/2017/11/30/013/

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КОММЕНТАРИИ (8)
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crazysun78

ну а по делу - здоровья!...

07:48

crazysun78

виноват менеджмент.... почему заранее не было куплено парковочное место и два соседних в придачу

07:46

Митяй Антибомж

Ну а чего можно ожидать от культурных бомжар? Хорошо хоть не чёрный, вообще убили бы.

07:43

Termin79

И в элитных ЖК есть быдло.

07:40

Комс

говорили же умные люди - не переходи в синит))

07:37

Panuchi

газпром поможет и накажет

07:33

maxcds

Отвратительно, конечно.

07:31

Весёлый©

Культурная столица, особая ментальность, болотные испарения, вот это вот всё.

07:27