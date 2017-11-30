СМИ: защитник "Зенита" Терентьев избит в Санкт-Петербурге

Вечером 29 ноября во дворах жилого комплекса "Иван-да-Марья" в Сакнт-Петербруге был избит защитник "Зенита" Денис Терентьев, сообщает "Фонтанка". Он не поделил место на парковке с другим жильцом. На футболиста напали двое мужчин.

У Терентьева травма головы, после инцидента он ничего не помнит. В больницу игрока забрала скорая помощь.

Отметим, в этом сезоне 25-летний игрок провел за "Зенит" 8 матчей во всех турнирах.