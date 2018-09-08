СМИ: Терри проходит медосмотр в Риме для перехода в "Спартак"

Как утверждает в Твиттере журналист Sky Sport Анджело Манджианте, бывший защитник сборной Англии Джон Терри, являющийся свободным агентом, проходит медосмотр в Риме для перехода в "Спартак". 37-летний игрок готов подписать с красно-белыми однолетний контракт. Ранее сообщалось, что у Терри есть несколько вариантов продолжения карьеры, как в Англии, так и за рубежом.



Последним клубом игрока была "Астон Вилла", за которую он выступал с июля 2017 года по май нынешнего. В прошлом сезоне он провел за бирмингенцев 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Семь кандидатов в центр обороны "Спартака": от Дьякова до Погба

Терри и "Спартак". А что? А вдруг?

Терри в "Спартаке". Это вообще возможно?