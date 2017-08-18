15:18 | Футбол — РФПЛ

СМИ: "Спартак" попробует купить Жуана Жезуса вместо Гарая

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"Спартак" наметил новую трансферную цель на случай, если не удастся заполучить защитника "Валенсии" Эсекиэля Гарая. Конкуренцию москвичам составляют другие клубы, включая "Ювентус".

Как сообщает TMW, "Спартак" попробует подписать защитника "Ромы" Жуана Жезуса, если не удастся заключить сделку по экс-игроку "Зенита". По данным источника, 26-летнего бразильца "Рома" будет готова продать за 10 миллионов евро. За римлян экс-игрок "Интера" провел 33 матча.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Привет от дилетанта!

Шапито форева!!!

15:25

abs68

в Спартаке забыли что они выступают в чемпионате России, а не Италии

15:24