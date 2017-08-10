СМИ: "Спартак" и "Валенсия" договорились о переходе Гарая

Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай близок к переходу в "Спартак", сообщает Marca. О сделке официально может быть объявлено в ближайшее время. Сумма сделки составит 20 - 25 миллионов евро.

Ранее появилась информация о том, что Гарай тренируется отдельно от партнеров по команде. 30-летний игрок обороны занимается по индивидуальной программе из-за мышечных болей.

Напомним, что Гарай выступал за "Зенит" с 2014 по 2016 год, после чего перешел в "Валенсию". В минувшем сезоне в составе испанского клуба он провел 28 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.

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