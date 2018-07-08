СМИ: "Спартак" и "Локомотив" претендуют на Крыховяка

Как утверждает Paris United, 28-летний полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк может продолжить карьеру в чемпионате России.



По данным источника, на игрока претендуют "Спартак" и "Локомотив". Также игрока хотят заполучить "Фулхэм" и "Севилья".

Крыховяк, правами на которого владеет "ПСЖ", в прошлом сезоне выступал на правах аренды за "Вест Бромвич". Английский клуб финишировал на последнем месте в чемпионате Англии.

На чемпионате мира-2018 в составе сборной Крыховяк провел три матча и забил один гол. Поляки не смогли преодолеть групповой этап.

Отмечается, что "ПСЖ" готов расстаться с игроком за 10-15 миллионов евро. Два года назад парижане заплатили за Крыховяка 33 миллиона евро "Севилье".

Таблица переходов РФПЛ //

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