СМИ: попавший в аварию Бруну Перес может перейти в один из российских клубов

Защитник "Ромы" Бруну Перес может покинуть команду, сообщает Gazzetta dello Sport. По информации источника, руководство римлян недовольно дисциплиной 27-летнего игрока и может продать футболиста в Бразилию или Россию.

Напомним, что 5 февраля бразилец попал в аварию в Риме на Lamborghini. Инцидент произошел в половине шестого утра (07.30 мск) в центральной части итальянской столицы. Футболист в какой-то момент потерял контроль над автомобилем и врезался в препятствие.

Пересу грозит со стороны клуба штраф в размере 30 процентов от его еженедельной зарплаты.