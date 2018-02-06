СМИ: попавший в аварию Бруну Перес может перейти в один из российских клубов

Защитник "Ромы" Бруну Перес может покинуть команду, сообщает Gazzetta dello Sport. По информации источника, руководство римлян недовольно дисциплиной 27-летнего игрока и может продать футболиста в Бразилию или Россию.
Напомним, что 5 февраля бразилец попал в аварию в Риме на Lamborghini. Инцидент произошел в половине шестого утра (07.30 мск) в центральной части итальянской столицы. Футболист в какой-то момент потерял контроль над автомобилем и врезался в препятствие.
Пересу грозит со стороны клуба штраф в размере 30 процентов от его еженедельной зарплаты.
баламошка
Уже инвалидами затариваться начали, ведь иностранные инвалиды лучше доморощенных деревяг-профессионалов) Скоро будут менять российских футболистов даже не на инвалидов, а тупо на отдельные части тела. Например, по российским меркам отечественный игрок считается хорошим - его меняют на ногу иностранца-профессионала, которую потом можно будет пришить другой отечественной деревяге. Как-то так)
20:07
Хома Сапиенс
Если без ноги, тогда в Звенит.
19:50
shpasic
у нас своих любителей Ламборгини хватает.
19:47
Slim Taller
Попавший в аварию... Он что,без ноги?!
19:31