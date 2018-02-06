19:25 | Футбол — РФПЛ

СМИ: попавший в аварию Бруну Перес может перейти в один из российских клубов

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Защитник "Ромы" Бруну Перес может покинуть команду, сообщает Gazzetta dello Sport. По информации источника, руководство римлян недовольно дисциплиной 27-летнего игрока и может продать футболиста в Бразилию или Россию.

Напомним, что 5 февраля бразилец попал в аварию в Риме на Lamborghini. Инцидент произошел в половине шестого утра (07.30 мск) в центральной части итальянской столицы. Футболист в какой-то момент потерял контроль над автомобилем и врезался в препятствие.

Пересу грозит со стороны клуба штраф в размере 30 процентов от его еженедельной зарплаты.

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (4)
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баламошка

Уже инвалидами затариваться начали, ведь иностранные инвалиды лучше доморощенных деревяг-профессионалов) Скоро будут менять российских футболистов даже не на инвалидов, а тупо на отдельные части тела. Например, по российским меркам отечественный игрок считается хорошим - его меняют на ногу иностранца-профессионала, которую потом можно будет пришить другой отечественной деревяге. Как-то так)

20:07

Хома Сапиенс

Если без ноги, тогда в Звенит.

19:50

shpasic

у нас своих любителей Ламборгини хватает.

19:47

Slim Taller

Попавший в аварию... Он что,без ноги?!

19:31