СМИ: "Лацио" может приобрести Дзагоева

"Лацио" рассматривает возможность приобретения полузащитника ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева, сообщает Laziopress.it. В переходе 28-летнего россиянин заинтересован лично спортивный директор римлян Игли Таре.

По данным издания, Дзагоев рассматривается как основной вариант замены Фелипе Андерсону, который ведет переговоры с "Вест Хэмом". Отметим, что "Лацио" уже пытался приобрести Дзагоева, после Евро-2012, однако тогда сделка так и не произошла.

Сумма возможного трансфера оценивается в 15 миллионов евро.

Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года, контракт игрока с клубом рассчитан до 2019-го.