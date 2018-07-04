СМИ: ЦСКА сделал предложение нападающему сборной Уругвая

ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего "Халл Сити" и сборной Уругвая Эбель Эрнандеса, информирует yorkshireeveningpost.co.uk. По словам агента, у 27-летнего форварда уже есть педложение от армейцев.
Эрнандес может заключить с ЦСКА трехлетний контракт с зарплатой в районе 50 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Эрнандесом также интересуется "Лидс", однако английский клуб может отказаться от уругвайца в пользу нападающего "Дерби Каунти" Матея Выдры.
"He is not a CSKA player yet but we received a good offer." Is Abel Hernandez bound for Russia? #LUFC https://t.co/TFoKXGdX28– Leeds United News (@LeedsUnitedYEP) 4 июля 2018 г.