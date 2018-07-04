СМИ: ЦСКА сделал предложение нападающему сборной Уругвая

ЦСКА​ заинтересован в приобретении нападающего "Халл Сити" и сборной Уругвая Эбель Эрнандеса, информирует yorkshireeveningpost.co.uk. По словам агента, у 27-летнего форварда уже есть педложение от армейцев.

Эрнандес может заключить с ЦСКА трехлетний контракт с зарплатой в районе 50 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Эрнандесом также интересуется "Лидс", однако английский клуб может отказаться от уругвайца в пользу нападающего "Дерби Каунти" Матея Выдры.