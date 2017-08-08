СМИ: Бухаров может сменить Жонатаса в "Рубине"

В "Рубине" рассматривают вариант возвращения в казанский клуб нападающего "Ростова" и сборной России Александра Бухарова, утверждает "Бизнес Online".

Такой трансфер возможен в случае, если бразильский форвард "Рубина" Жонатас покинет клуб в это трансферное окно. Интерес к игроку проявляют клубы из Испании и Турции. Бухаров же ранее работал с главным тренером казанцев Курбаном Бердыевым в "Рубине" и "Ростове".

Форвард выступал за казанцев с 2004 по 2010 год и дважды становился чемпионом России.

В нынешнем сезоне в "Ростове" 32-летний форвард принял участие в двух матчах чемпионата страны против "Урала" (15 минут) и "Ахмата" (90 минут), но не отметился результативными действиями.