17:09 | Футбол — РФПЛ

СМИ: Бухаров может сменить Жонатаса в "Рубине"

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В "Рубине" рассматривают вариант возвращения в казанский клуб нападающего "Ростова" и сборной России Александра Бухарова, утверждает "Бизнес Online".

Такой трансфер возможен в случае, если бразильский форвард "Рубина" Жонатас покинет клуб в это трансферное окно. Интерес к игроку проявляют клубы из Испании и Турции. Бухаров же ранее работал с главным тренером казанцев Курбаном Бердыевым в "Рубине" и "Ростове".

Форвард выступал за казанцев с 2004 по 2010 год и дважды становился чемпионом России.

В нынешнем сезоне в "Ростове" 32-летний форвард принял участие в двух матчах чемпионата страны против "Урала" (15 минут) и "Ахмата" (90 минут), но не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация

http://sport.business-gazeta.ru/news/197289/

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Гелендваген Бердыева

Странно, Локомотив тоже хотел купить Жонатаса. Я вот только не пойму, а забивать кто будет?

19:22

zema1905

У Бухарова зарплата в разы меньше,вот Бердый и мутит воду.

18:44

Levbereg

Жонатаса вроде Фанера еще желает, как и Жулиану из Зенита впрочем.

18:40

Паснаход

Это дерево с вечно кислым лицом бесплатно не нужно!

18:04

AlexXL

Ростовую нужно игроками махнуться не глядя

18:01

Felix BARSA

Забирайте, деньги на бочку и он Ваш !!!

17:59

malo

только вчера подумал что Жонатас это улучшенная версия Бухарова если мутить такую ракировку ,то это шаг назад

17:39

Levbereg

Если это так, то желательно за деньги. Бухаров вроде не хочет в Ростове играть. смысла держать нет.

17:36

Паснаход

Ну и бред. Какой ещё Бухаров? Бухаров отработанный материал. Жонатас не только голеадор, он отлично цепляется за мячи в единоборствах, снимает верх. К тому же позитивный парень для атмосферы. Нет!

17:33