СМИ: Бухаров может сменить Жонатаса в "Рубине"

В "Рубине" рассматривают вариант возвращения в казанский клуб нападающего "Ростова" и сборной России Александра Бухарова, утверждает "Бизнес Online".
Такой трансфер возможен в случае, если бразильский форвард "Рубина" Жонатас покинет клуб в это трансферное окно. Интерес к игроку проявляют клубы из Испании и Турции. Бухаров же ранее работал с главным тренером казанцев Курбаном Бердыевым в "Рубине" и "Ростове".
Форвард выступал за казанцев с 2004 по 2010 год и дважды становился чемпионом России.
В нынешнем сезоне в "Ростове" 32-летний форвард принял участие в двух матчах чемпионата страны против "Урала" (15 минут) и "Ахмата" (90 минут), но не отметился результативными действиями.
Гелендваген Бердыева
Странно, Локомотив тоже хотел купить Жонатаса. Я вот только не пойму, а забивать кто будет?
19:22
zema1905
У Бухарова зарплата в разы меньше,вот Бердый и мутит воду.
18:44
Levbereg
Жонатаса вроде Фанера еще желает, как и Жулиану из Зенита впрочем.
18:40
Паснаход
Это дерево с вечно кислым лицом бесплатно не нужно!
18:04
AlexXL
Ростовую нужно игроками махнуться не глядя
18:01
Felix BARSA
Забирайте, деньги на бочку и он Ваш !!!
17:59
malo
только вчера подумал что Жонатас это улучшенная версия Бухарова если мутить такую ракировку ,то это шаг назад
17:39
Levbereg
Если это так, то желательно за деньги. Бухаров вроде не хочет в Ростове играть. смысла держать нет.
17:36
Паснаход
Ну и бред. Какой ещё Бухаров? Бухаров отработанный материал. Жонатас не только голеадор, он отлично цепляется за мячи в единоборствах, снимает верх. К тому же позитивный парень для атмосферы. Нет!
17:33