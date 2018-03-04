Слуцкий - на матче "Локомотив" - "Спартак". Видео

Экс-главный тренер ЦСКА, сборной России и "Халла" Леонид Слуцкий присутствует на матче 21-го тура "Локомотив" – "Спартак".

Он попал в объектив телекамер в курьезной ситуации.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию московского дерби.