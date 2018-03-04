17:13 | Футбол — РФПЛ

Слуцкий - на матче "Локомотив" - "Спартак". Видео

Леонид СЛУЦКИЙ. Фото "СЭ"
Леонид СЛУЦКИЙ. Фото "СЭ"
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Экс-главный тренер ЦСКА, сборной России и "Халла" Леонид Слуцкий присутствует на матче 21-го тура "Локомотив""Спартак".

Он попал в объектив телекамер в курьезной ситуации.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию московского дерби.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Фуля

Напугал Спартак и Локо. Могут подумать, что в тренером кого-нибудь из них станет.

18:30

shpasic

ОАРовец-Слуцкий вернулся хоум.

17:46

ОАРовцы -- гоу хоум

Ничего интересного... Бегемоты зевают по-круче....

17:42

pirat1974

лижбы не пукал

17:31

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