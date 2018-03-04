Слуцкий - на матче "Локомотив" - "Спартак". Видео

Экс-главный тренер ЦСКА, сборной России и "Халла" Леонид Слуцкий присутствует на матче 21-го тура "Локомотив" – "Спартак".
Он попал в объектив телекамер в курьезной ситуации.
"СЭ" ведет текстовую трансляцию московского дерби.
Слуцкий зевает на матче #ЛокоСпартак pic.twitter.com/jZfgtPG0NZ– СЭ Футбол (@football_se) March 4, 2018
Фуля
Напугал Спартак и Локо. Могут подумать, что в тренером кого-нибудь из них станет.
18:30
shpasic
ОАРовец-Слуцкий вернулся хоум.
17:46
ОАРовцы -- гоу хоум
Ничего интересного... Бегемоты зевают по-круче....
17:42
pirat1974
лижбы не пукал
17:31