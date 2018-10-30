Скаут "МЮ" на матче "Рубин" - "Спартак". Что он там делал?

"СЭ" поговорил со скаутом "Манчестер Юнайтед" Крсто Килибардой, который по информации издания "Бизнес-Онлайн", побывал в Казани на игре 12-го тура РПЛ "Рубин" – "Спартак" (1:1) и просматривал хавбека красно-белых Михаила Игнатова.

– Вы были на стадионе? – вопрос Килибарде.

– Да, конечно, не отрицаю.

– Цель поездки – наблюдение за 18-летним хавбеокм москвичей Михаилом Игнатовым?

– Это очень хорошо, что все "знают", кого я смотрел. Эту информацию не разглашаю. Просматриваю все команды на территориях, за которые отвечаю.

– Но вы следили именно за игроками "Спартака"?

– Я постоянно проживаю в России, так что курирую это направление, а также Украину и Турцию. Часто посещаю встречи РПЛ, слежу за футболистами, которые потенциально могут быть интересны "МЮ". (Сергей Егоров)

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