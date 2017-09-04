"СКА-Хабаровск" провел встречу с болельщиками

"СКА-Хабаровск" провел открытую встречу игроков, тренеров, сотрудников и руководителей с поклонниками армейцев. Как сообщает пресс-служба клуба, на ней присутствовало около 150 болельщиков. Все желающие могли получить ответы на интересующие их вопросы, а также сфотографироваться с футболистами и взять у них автографы.

Отмечается, что глава Попечительского совета клуба Аркадий Мкртычев уделил особое внимание изменениям, которые второй год подряд происходят в парковой зоне Стадиона имени Ленина, где находится домашняя арена армейцев. По его словам в 2018-м ее ждут новые изменения к лучшему.