"СКА-Хабаровск" - "Краснодар": Крицюк принес победу гостям благодаря отбитому пенальти

"Краснодар" в матче 29-го тура чемпионата России одержал гостевую победу над "СКА-Хабаровск" - 1:0. Мяч в составе гостей на 45+1-й минуте с передачи Федора Смолова забил Виктор Классон.
Хозяева могли отыграться в самой концовке встречи (на 90+3-й минуте), однако Максим Канунников не смог обыграть вратаря "быков" Станислава Крицюка и реализовать пенальти. 11-метровый был назначен за попадание в руку Юрию Газинскому.
"Краснодар" догнал по очкам "Спартак" и временно вышел на третье место, которое дает право на участие в квалификации Лиги чемпионов. Остальным претендентам на медали чемпионата России еще предстоит провести свои матчи.
"СКА-Хабаровск" идет на последнем месте и в следующем сезоне будет играть в ФНЛ.
Чемпионат России
Премьер-лига
29-й тур
"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Краснодар" - 0:1 (0:1)
Гол: Классон, 45+1 (0:1).
Нереализованный пенальти: Канунников (СКА-Хабаровск), 90+3 (вратарь)
"СКА-Хабаровск": Довбня, Кабутов, Пуцко, Димидко, Гришко, Наваловский, Савичев, Самсонов (Никифоров, 78), Федотов (Казанков, 72), Канунников, Секульски (Маркович, 28).
"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев (Калинин, 82), Газинский, Перейра (Шишкин, 66), Классон, Вандерсон Масиэл (Жоаузинью, 77), Смолов.
Судьи: ЕСЬКОВ. Еремин, Мосякин (все Москва).
5 мая. Хабаровск. Стадион "им. Ленина".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2017-2018/
- Максим Канунников
- Спартак (футбол)
- СКА-Хабаровск
- Краснодар
- Федор Смолов
- Юрий Газинский
- Станислав Крицюк
- Виктор Классон
diskmen
Слово и дело вообще-то Еськов московский судья.
13:24
sproper
Коуч07 Такое ощущение, что раскатали договорняк. Даже судья не смог этому помешать. Ну не во вратаря хабар бил.. Крицук вытащил
13:15
AK-09
Чистейший пенальти. Канунников вроде неплохо пробил,но Крицюк сыграл здорово.
13:14
Коуч07
Такое ощущение, что раскатали договорняк. Даже судья не смог этому помешать.
13:10
jeltaagazetenka
titan2313 такие как еськов кроме зенита тоже
13:09
sproper
это не пенальти. Крицук молодец
13:06
Fenixx
А там был пенальти?
13:02
titan2313
Пробил прямо в руки! Такие команды в РФПЛ как СКА не нужны!
13:00