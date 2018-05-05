12:55 | Футбол — РФПЛ

"СКА-Хабаровск" - "Краснодар": Крицюк принес победу гостям благодаря отбитому пенальти

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"Краснодар" в матче 29-го тура чемпионата России одержал гостевую победу над "СКА-Хабаровск" - 1:0. Мяч в составе гостей на 45+1-й минуте с передачи Федора Смолова забил Виктор Классон.

Хозяева могли отыграться в самой концовке встречи (на 90+3-й минуте), однако Максим Канунников не смог обыграть вратаря "быков" Станислава Крицюка и реализовать пенальти. 11-метровый был назначен за попадание в руку Юрию Газинскому.

"Краснодар" догнал по очкам "Спартак" и временно вышел на третье место, которое дает право на участие в квалификации Лиги чемпионов. Остальным претендентам на медали чемпионата России еще предстоит провести свои матчи.

"СКА-Хабаровск" идет на последнем месте и в следующем сезоне будет играть в ФНЛ.

Чемпионат России

Премьер-лига

29-й тур

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Краснодар" - 0:1 (0:1)

Гол: Классон, 45+1 (0:1).

Нереализованный пенальти: Канунников (СКА-Хабаровск), 90+3 (вратарь)

"СКА-Хабаровск": Довбня, Кабутов, Пуцко, Димидко, Гришко, Наваловский, Савичев, Самсонов (Никифоров, 78), Федотов (Казанков, 72), Канунников, Секульски (Маркович, 28).

"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев (Калинин, 82), Газинский, Перейра (Шишкин, 66), Классон, Вандерсон Масиэл (Жоаузинью, 77), Смолов.

Судьи: ЕСЬКОВ. Еремин, Мосякин (все Москва).

5 мая. Хабаровск. Стадион "им. Ленина".

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (8)
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diskmen

Слово и дело вообще-то Еськов московский судья.

13:24

sproper

Коуч07 Такое ощущение, что раскатали договорняк. Даже судья не смог этому помешать. Ну не во вратаря хабар бил.. Крицук вытащил

13:15

AK-09

Чистейший пенальти. Канунников вроде неплохо пробил,но Крицюк сыграл здорово.

13:14

Коуч07

Такое ощущение, что раскатали договорняк. Даже судья не смог этому помешать.

13:10

jeltaagazetenka

titan2313 такие как еськов кроме зенита тоже

13:09

sproper

это не пенальти. Крицук молодец

13:06

Fenixx

А там был пенальти?

13:02

titan2313

Пробил прямо в руки! Такие команды в РФПЛ как СКА не нужны!

13:00

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