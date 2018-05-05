"СКА-Хабаровск" - "Краснодар": Крицюк принес победу гостям благодаря отбитому пенальти

"Краснодар" в матче 29-го тура чемпионата России одержал гостевую победу над "СКА-Хабаровск" - 1:0. Мяч в составе гостей на 45+1-й минуте с передачи Федора Смолова забил Виктор Классон.

Хозяева могли отыграться в самой концовке встречи (на 90+3-й минуте), однако Максим Канунников не смог обыграть вратаря "быков" Станислава Крицюка и реализовать пенальти. 11-метровый был назначен за попадание в руку Юрию Газинскому.

"Краснодар" догнал по очкам "Спартак" и временно вышел на третье место, которое дает право на участие в квалификации Лиги чемпионов. Остальным претендентам на медали чемпионата России еще предстоит провести свои матчи.

"СКА-Хабаровск" идет на последнем месте и в следующем сезоне будет играть в ФНЛ.

Чемпионат России

Премьер-лига

29-й тур

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Краснодар" - 0:1 (0:1)

Гол: Классон, 45+1 (0:1).

Нереализованный пенальти: Канунников (СКА-Хабаровск), 90+3 (вратарь)

"СКА-Хабаровск": Довбня, Кабутов, Пуцко, Димидко, Гришко, Наваловский, Савичев, Самсонов (Никифоров, 78), Федотов (Казанков, 72), Канунников, Секульски (Маркович, 28).

"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев (Калинин, 82), Газинский, Перейра (Шишкин, 66), Классон, Вандерсон Масиэл (Жоаузинью, 77), Смолов.

Судьи: ЕСЬКОВ. Еремин, Мосякин (все Москва).

5 мая. Хабаровск. Стадион "им. Ленина".