"СКА-Хабаровск" арендовал защитника "Зенита"

"СКА-Хабаровск" в Инстаграме объявил о подписании защитника "Зенита" Максима Карпова. 22-летний игрок арендован до лета.
В текущем сезоне Карпов провел 8 матчей в составе "Зенита-2" в ФНЛ, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. Также на его счету 1 матч в Лиге Европы.
ЕЩЁ ОДИН НОВИЧОК!!! 💣💣💣 В наш клуб на правах аренды перешёл защитник "Зенита" Максим Карпов. Воспитанник санкт-петербуржского клуба на взрослом уровне выступал за "Зенит-2". В основной команде 22-летний футболист провёл один матч в Лиге Европы. Так же на его счету игры за юношескую и молодёжную сборные России, а так же один матч в составе сборной ФНЛ. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона. Добро пожаловать в "СКА-Хабаровск" 🔴🔵 #скахабаровск #ска #армейцы #армейцыстраны #красносинийсамыйсильный🔴🔵⚽️ #дв #дальнийвосток #хабаровск #футбол #рфпл #сборы