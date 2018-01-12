"СКА-Хабаровск" арендовал защитника "Зенита"

"СКА-Хабаровск" в Инстаграме объявил о подписании защитника "Зенита" Максима Карпова. 22-летний игрок арендован до лета.

В текущем сезоне Карпов провел 8 матчей в составе "Зенита-2" в ФНЛ, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. Также на его счету 1 матч в Лиге Европы.