Синицын - первый вратарь в истории "Краснодара", проведший 100 матчей за клуб

В четверг, 25 октября, прошел матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы между "Стандардом" и "Краснодаром" (2:1). Данная встреча стала 100-й для вратаря Андрея Синицына за "быков".

Синицын стал 16-м в истории клуба игроком и первым вратарем, достигшим этой отметки.

В 100 матчах за "Краснодар" 30-летний вратарь пропустил 100 мячей.