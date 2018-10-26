Синицын - первый вратарь в истории "Краснодара", проведший 100 матчей за клуб

В четверг, 25 октября, прошел матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы между "Стандардом" и "Краснодаром" (2:1). Данная встреча стала 100-й для вратаря Андрея Синицына за "быков".
Синицын стал 16-м в истории клуба игроком и первым вратарем, достигшим этой отметки.
В 100 матчах за "Краснодар" 30-летний вратарь пропустил 100 мячей.
Андрей Синицын @Sinicynand вчера в Бельгии сыграл свой 💯-й матч за "Краснодар"!– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 26 октября 2018 г.
Синицын стал 1️⃣6️⃣-м в истории клуба футболистом и первым вратарем, достигшим этой знаковой отметки.
👏👏👏 pic.twitter.com/DWaiT4IbL9
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