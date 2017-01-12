Штат сотрудников "Анжи" будет сокращен наполовину

Заместитель генерального директора "Анжи" Эльдар Исаев подчеркнул, что штат сотрудников клуба будет сокращен, сообщает "Р-Спорт". По его словам, он может уменьшиться вполовину.

Ранее махачкалинцы объявили о коррективах, внесенных в деятельность клуба, и о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера. Новым владельцем клуба стал бизнесмен Осман Кадиев.

В начале января "Анжи" возглавил бывший главный тренер клуба "СКА-Хабаровск" Александр Григорян, сменивший Павела Врбу.